Los médicos se están convirtiendo en los héroes sin capa en esta pandemia a causa del coronavirus. Es así que un médico en España ya no pudo más y pidió a todos a quedarse en casa.

Ella no aguantó el llanto y luego de salir del hospital después de 10 horas de trabajo envió un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Hazlo por quien te dé la gana, hazlo por ti, por tu familia, pero quédate en tu casa y no salgas por favor y no aproveches que tienes que sacar al perro para dar un paseo de dos kilómetros, que el perro haga pipi en la puerta de tu casa y volveis. No aproveches que se puede salir para salir a comprar todos los días, por que esto es muy gordo lo que viene”, dijo en un primer momento.

Luego siguió: “No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección y salgo de trabajar después de 10 horas y así, con esta cara y con lágrimas, así que por favor quédate en tu casa”, añadió.

VIDEOS RECOMENDADOS

Chiclayo: Hombre predica en la calle en toque de queda

Chiclayo: Hombre predica en la calle en toque de queda

TE PUEDE INTERESAR