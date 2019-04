Médico que fue enjuiciado tras matar a ladrón aseguró que lo volvería a hacer

Un médico llamado Lino Villar Cataldo fue absuelto del juicio de homicidio que enfrentaba a su contra tras haber asesinado a un delincuente en un asalto en la localidad de Loma Hermosa, Argentina.

"Tener un arma legal como el que yo tengo no es un delito. Y si ocurriera otro momento en el que peligra mi vida o la de mis hijos, tengo que defender. Por qué un día me voy a defender y otro día voy a abrir los brazos y decir 'máteme'?", comentó en Radio con vos.

Lino Villar Cataldo había sido enjuiciado por la muerte de Ricardo Alberto "Nunu" Krabler, pero finalmente se le declaró no culpable por demostrar actuó en legítima defensa.

Si hubiese tenido tiempo de razonar en ese momento. En ese momento no vi absolutamente nada. Fueron cuatro o cinco segundos. Uno tiene miedo, porque siente que lo van a matar. Uno razona por instinto y no por razonamiento, y actúa por defenderse porque siente que lo van a matar", dijo sobre los momentos en la que disparó su arma el médico.

Aunque se trate de una legítima defensa siente culpa: "realmente vivir a diario con esta carga tan grande es muy fuerte. Terminó un proceso que significa que yo no voy a la cárcel, pero no el proceso interno y el hecho y el recuerdo permanente, y la angustia. No sé si esto me va a llevar a la muerte igual producto de una enfermedad severa".

