Médico que estuvo con Alan García en hospital: "Yo lo he visto cuando era cadáver" (FOTOS)

Las teorías conspirativas que circulan en las redes sociales, con el fin de desacreditar la muerte del expresidente Alan García, fueron rechazadas por los amigos más cercanos al líder aprista.

(FOTO) Alan García fue dos veces presidente del Perú

Es el caso del doctor Walter Navarro, quien señaló que pudo comprobar que la persona a quien los galenos del Hospital Casimiro Ulloa intentaron salvar, el último miércoles, era el exmandatario peruano.

“Yo lo he visto cuando era cadáver, en sala de operaciones. No soy neurólogo, por eso no pude intervenir en la operación (a García)”, relató el galeno a OJO.

(FOTO) Dr. Navarro estuvo cerca de Alan García cuando falleció en el hospital.

Asimismo, señaló que él y la familia del líder aprista solicitaron a la propia fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que autorice a que la necropsia de Alan García se realice en el Hospital Casimiro Ulloa por un tema humanitario. Así fue que los peritos pudieron llegar hasta el centro hospitalario.

Cuestión de Respeto. Walter Navarro recordó que se necesita un poco de mesura cuando se habla de una persona ya fallecida.

(FOTO) Alan García falleció a los 69 años, el próximo mes cumpliría 70 años

“No se puede manchar la memoria de una persona muerta. Están saliendo muchos memes y tuits diciendo que no es él (Alan García fallecido), que ha huido, y eso me parece una barbaridad”, señaló a este diario.

El amigo cercano del exmandatario opinó que ni siquiera a un enemigo caído se le puede vulnerar con esta aparente falta de respeto.

Navarro señaló que los médicos del Hospital Casimiro Ulloa ya le habían adelantado que el estado de Alan García era crítico y que su pronóstico era reservado.

Navarro agradeció que Susalud investigue para sancionar a las personas que compartieron las imágenes de Alan García en Emergencias.

