Médicos del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao denunciaron recibir amenazas de las familias de los pacientes que atienden.

Según el informe de Domingo al Día, la la mayoría de agresiones ocurre en el área de Emergencia del establecimiento y se revelaron imágenes de lo que viven día a día dentro del nosocomio.

El pasado 19 de setiembre se registró un reciente caso de agresión contra un médico en la unidad de embarazo patológico del tercer piso del hospital.

“Una gestante llegó con su familia a emergencias, la atendieron, le hicieron una ecografía y encontraron que no había latidos fetales. Fue entonces que agredieron al galeno", detalló el Dr. Daniel Gómez, director del Hospital.

En las imágenes difundidas por Domingo Al Día, se oye al familiar de la paciente gritar y exigir que se atienda a su pareja. “¿Me esta atendiendo o no me esta atendiendo? Yo quiero que el doctor aparezca acá y que atienda a mi mujer. ¿Y si le pasa algo a mi hija, qué? ¿con quién me la agarro? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Para qué están acá ustedes, si no van a hacer nada? ¿No hay ningún doctor acá?”.

Según precisó, el Dr. Daniel Gómez, al día siguiente el familiar de la gestante se acercó al médico que la atendió y le dijo que “ya sabía quien era y que lo tenía identificado”. Ante esta situación, el doctor tuvo que ser transferido a otro centro de salud.

Refuerzan la seguridad

​Como se recuerda, el Gobierno Regional del Callao se comprometió a reforzar la seguridad en el hospital Daniel Alcides Carrión con 15 guardias regionales. Además de colocar detectores de metales en las puertas de ingreso al establecimiento médico.​

Además de restringir a una puerta el ingreso de los pacientes, las personas que se atienden deberán estar acompañados por un solo familiar debidamente identificado.