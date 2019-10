Melisa González Gagliuffi reveló que se ha acercado a algunos de los familiares de los hombres a los que atropelló y mató en la Av. Javier Prado, en San Isidro.

En entrevista con “Reporte Semanal”, la joven contó que le costó mucho hablar con las familias: “Me he acercado a ellos, mi familia cuando estuve detenida porque cuando lo estaba no pude hacerlo. Los he llamado. No sabes cuánto me costó, porque, imagínate, tú los embistes y como que... (suspira)”.

“A ellos les dije que no pueden imaginar el dolor que deben estar sintiendo. Ellos necesitan su espacio para llevar su duelo”, agregó.

Pese a que la reportera le insistió en que pidiera perdón, Melisa González dijo que había sido un trágico accidente.

“Les dije que me dolía demasiado lo que había pasado y, al menos, la mayoría de ellos, lo entendió. Es que fue un accidente, yo nunca fui contra ellos con intención. Yo jamás le haría daño a nadie, jamás”, señaló.

En otro momento, la joven reveló que tuvo comunicación con la persona que quedó herida en el accidente, Luis Miguel Vega Palacio (31).

“Gracias a Dios, la persona que está herida y se salvó es una persona sin rencor, muy buena y eso me da fuerzas para ayudarlo, reparar su daño”, sostuvo.