Mercedes Aráoz critica a quienes creen que un congresista no debe ser remunerado (VIDEO)

La congresista y vicepresidente, Mercedes Aráoz, habló sobre los salarios que reciben los congresistas. Además del aumento de estos, afirma que el sueldo de un parlamentario debe ir de la mano con el aumento del costo de vida.

Señaló que los salarios de los congresistas están congelados hace 15 años y no se actualizan. Ella pide que este pase por las respectivas comisiones y se conozca un monto final.

Además, criticó a las personas que creen que un congresista no debe tener sueldo. "No considero que puedan pensar que porque uno es congresista, no puede ser remunerado", criticó.

Finalmente, señaló que cuando un congresista tiene un mal sueldo, se convierte en un posible corrupto. "Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa", señaló.

HAY MÁS...