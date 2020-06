Mercedes Aráoz opina sobre el 'bailecito' de Pedro Pablo Kuczynski (VIDEO)

Luego que el presidente Pedro Pablo Kuczynski celebrar con un particular 'bailecito' el no a la vacancia y este fuera bastante criticado porque no se había ganado ninguna elección. Mercedes Aráoz, segunda vicepresidenta de la República comentó sobre el tema y esto fue lo que dijo para en exclusiva para diario Ojo.

"Yo no hubiera bailado"

"Es un evento casual, sus ppkausas estaban ahí y le decían baila baila, y él es un hombre muy espontáneo, generoso con la población. Yo no hubiera bailado, pero él lo hizo por la gente que le pidió en ese momento y lo ha hecho de manera inocente".

No hay comparación

Incluso, como esta acción se comparó con el baile de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela. Mercedes Aráoz comentó que, "no, esas son interpretaciones. Honestamente, lo hizo ante el pedido de la gente, de sus ppkausas, lo hizo de pura inocencia".

