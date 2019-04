Mercedes Aráoz rechaza detención de PPK: "estoy muy afectada, es un atropello" (VIDEO)

La vicepresidenta de la República Mercedes Aráoz se mostró sorprendida por la medida de detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski.

"Muy sorprendida porque el presidente Kuczynski está colaborando con las todas investigaciones, ha actuado de buena fe, tiene restricción de salida del país", dijo Mercedes Aráoz en Canal N.

La también congresista afirmó que se encuentra afectada por la noticia: "Y encima están metiendo a la cárcel, estoy muy afectada porque están poniendo a un chofer y a su secretaria, que son personas que simplemente son de trabajo. Yo no entiendo, es una persona de 80 años, me sorprende y me parece que es un atropello".

Según Mercedes Aráoz, la última vez que habló con PPK fue el fin de semana: "Ahora cualquier funcionario por tomar decisiones va a terminar preso. Yo estoy bien preocupada".

