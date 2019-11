Esta noche, un accidente ocurrió dentro de la Estación Central del Metropolitano. Según los testigos, una mujer intentó ingresar a uno de los buses, los cuales llegan siempre llenos, pero un mal cálculo hizo que se cortara con uno de los fierros del vehículo.

De inmediato, la sangre empezó a chorrearle de la pierna sin que nadie hiciera nada, pues aseguran que el auxilio llegó luego de 20 minutos.

Sin embargo, los pasajeros aseguran que los trabajadores del Metropolitano estaban más preocupados en que nadie grabara con sus celulares lo que estaba sucediendo.

“Una lástima lo que pasó, no suelo grabar estas desgracias pero ante la impotencia de ver que pasó más de 20 minutos y que el personal del Metropolitano solo se preocupa por que nadie grabe el hecho. La señora Luz Castillo se desangraba llame al SAMU y enviaron 2 unidades, no puedo creer que en un lugar donde transitan tantas personas no exista un personal idóneo en accidentes, lo único que hicieron fue ponerle agua oxigenada y vendarla .....el colmo indignada total”, escribió la usuaria que grabó el hecho.