El atleta mexicano Jorge Luis Martínez ganó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y reveló que es homosexual.

Su nombre suena fuerte en México tras esta declaración, ya que el patinador compitió, quedó tercero y, luego de subirse al podio, declaró a la revista GQ que pertenece a la comunidad LGBT.

“Soy gay y estoy orgulloso de poder decirlo”, dijo el deportista a la edición mexicana de esta revista.

En ese sentido, Jorge Luis Martínez afirmó que le nació realizar esta declaración tras obtener su medalla: “Estoy seguro de que hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles y si yo me puedo sumar a ese mensaje de igualdad, de equidad, de inclusión y darle a la gente la perspectiva de que cualquier tipo de persona, con cualquier preferencia sexual puede ser una persona exitosa y lograr sus sueños, pues lo voy a hacer cuando tenga la oportunidad y porque me nace hacerlo”.

El atleta también explicó que no es el único deportista homosexual en su país, pero sintió necesario contárselo a la gente: “Si me puedo sumar y tengo la madurez para poder hacerlo y me siento mucho más cómodo con eso, pues lo voy a hacer. Soy gay y estoy muy orgulloso de poder decirlo (...) Obviamente no soy el único deportista homosexual en México, pero justamente nadie lo establece o lo hace público”.