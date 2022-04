Familiares de la joven madre de familia Fabiola Judith Zumaeta Cisneros denunciaron su desaparición desde el sábado 26 de marzo pasado. La última vez que la vieron fue saliendo de su vivienda situada en el distrito de Mi Perú (Callao) para ir en busca de un trabajo en Villa El Salvador.

En declaraciones al noticiero de América Noticias, la hermana de Fabiola contó que su joven madre de 29 años no ha retornado a su hogar desde esa fecha, pero mantuvo en comunicación con ellos y amistades a través de mensajes de WhatsApp por unos días más, pero perdieron la comunicación totalmente con ella desde el pasado martes 29 de marzo.

“Hasta ahora no aparece. No da ningún indicio, ni un mensajito. Tiene su hijo de seis años que la está esperando en casa. Él pregunta por su mamá, que cuándo llega, cuándo viene. Ya no sabemos qué decirle ”, dijo Aracelli Zumaeta, hermana de la mujer desaparecida.

Los familiares también mostraron los mensajes enviados desde el celular de Fabiola donde ella les indica que en el lugar donde está no puede grabar porque hay cámaras ni está permitido usar el equipo móvil. Y, además, afirma que se encuentra bien.

“ Me han pedido que trabaje por unos días más. Y si no termino no me pagarán. Al parecer no estaré en el cumple de mi mamá. Llegaré el sábado por la mañana, así ”, se lee en uno de los mensaje de Fabiola a su hermana.

Mensajes de la mujer reportada como desaparecida Fabiola Zumaeta enviados a su hermana. (Captura: América Noticias)

Un amigo de Fabiola también avisó a la familia que ella le envió un mensaje a través de una fotografía de comida. Además, le contó a este conocido que estaba en Iquique (Chile). “Estoy de pasadita nomás, de aquí me voy pasa Santiago. De ahí te hablo porque me voy a almorzar”.

Ante esta situación, la hermana de la mujer desaparecida intentó nuevamente comunicarse con su hermana y recibió un audio.

La denuncia por desaparición ya en la División de Personas Desaparecidas de la Dirincri pero el incendio ocurrido en esa sede policial la semana pasada ha complicado las labores de búsqueda, indicó el matinal. En tanto la madre de Fabiola señaló que su hija podría haber sido captada por una red de Trata de Personas.

“Me dicen que van a demorar porque no hay luz por motivo del incendio. Entonces, pido que nos ayuden en agilizar la geolocalización de su celular y el levantamiento de sus comunicaciones”, dijo.

Si tienes información que pueda ayudar a encontrarla, puedes llamar de manera gratuita a la línea 114 o contactarte con sus familiares a los números 902 186 789 y 934 275 309.

