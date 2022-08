Tras las observaciones de la Contraloría de la República al tercer proceso de compra internacional de urea, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, sostuvo este miércoles que acatarán esas sugerencias y se descalificará a la empresa ganadora de la licitación, que fue Ready Oil Supply LLC, y elegirán a otra compañía finalista.

“Hemos decidido tomar en cuenta las consideraciones que ha planteado la Contraloría y avanzar con el proyecto para determinar la buena pro, aún cuando signifique mayor precio en esta adquisición. Creo que los tiempos y la situación de urgencia lo amerita”, dijo el ministro en conferencia.

Durante su explicación de este tercer proceso de adquisición del fertilizante, Alencastre mencionó que las tres entidades finalistas ofrecían precios entre US$ 580, US$ 600 y US$ 623 la tonelada.

“Eso significaba una opción que pudiera darnos el mismo tiempo del acceso a la urea en los almacenes del Perú y un solo lote en transportes y los 45 días para la llegada. Con esos precios y oportunidad, optamos por una, pero recibimos un informe las recomendaciones de la Contraloría”, manifestó.

Comentó que los tres puntos claves del órgano fiscalizador era sobres la consistencia empresarial en los plazos de tres años, sobre los volúmenes de venta en urea en cinco años y la fecha de constitución.

En esa línea, Alencastre refirió que ese informe debe ser respondido en cinco días, es decir, el viernes 12 de agosto, pero por la premura del tiempo tomarán en cuenta las recomendaciones de la Contraloría.

Subsidio

Mientras se espera la llegada de la urea, el ministro señaló que han hecho un decreto de urgencia del “Fertibono” para brindar un apoyo económico a los productores que tengan tierras de menos de cinco hectáreas con los cultivos priorizados.

Precisó que los productores podrán acceder a este subsidio desde el 22 de agosto.

“De este modo estaremos con dos herramientas inmediata para atender la premura y las expectativas de la campaña agrícola 2022-2023 atendiendo ante el inminente riesgo de una inseguridad alimentaria. Por un lado que lleguen la urea importada y otro la atención preferente de un apoyo económico”, puntualizó.

Agregó que un precio promedio de la urea en el Perú está S/ 211 el saco de 50 kilos, con esta medida recibirían un subsidio de S/ 138 para cubrir el alza de este producto.

