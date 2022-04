Luego de que en los últimos días hubo retrasos en la entrega de pasaportes en la sede de Migraciones situada en el aeropuerto Jorge Chávez, decenas de personas perdieron sus vuelos y ahora viven una odisea, por lo que exigen una solución a las autoridades para pagar las penalidades económicas que imponen las aerolíneas para reprogramar sus viajes.

Uno de los casos es el de Angélica Navarrete, quien denunció que, a raíz de la demora en la entrega de su pasaporte por parte de Migraciones, le están cobrando una penalidad en dólares para no perder su vuelo y viajar a España junto a toda su familia.

“En mi caso quieren que pague algo de $15,000 porque somos una familia de siete integrantes. Nos íbamos de paseo una semana a Madrid con tours y alojamiento pagado”, señaló la mujer a RPP.

Angélica Navarrete detalló que su pasaporte de emergencia fue entregado ayer, lunes 11 de abril, a las 6 de la tarde, sin embargo, este debió emitirse horas antes para poder abordar el avión junto a sus familiares.

Más denuncias

Una madre de familia, identificada como Yamileth Tarazona, también dio a conocer su caso luego de que perdiera su vuelo por un retraso en la entrega de su pasaporte.

“Nosotros íbamos a viajar a Colombia (ella junto a sus hijos), el vuelo iba a partir el lunes a las 5 :30 a.m. con Viva Air. Migraciones, a la medianoche del lunes, me dice que ya va a salir (el pasaporte), pero luego me dice que pregunte por una reprogramación en la aerolínea, y me sale 700 dólares, yo no tengo esa cantidad”, señaló Yamileth Tarazona.

Migraciones se pronuncia

Migraciones señaló en un comunicado que se ha logrado que las aerolíneas Iberia, Viva Air, Europa Air y Latam, KLM y Air France “brinden las facilidades para la reprogramación de vuelos sin pago de tasas o costos extras”.

