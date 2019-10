En el marco de las violentas protestas en Chile, migrantes chilenos protestan desde la mañana en los exteriores de la embajada de su país, en San Isidro.

Con carteles y cacerolas en mano, los manifestantes realizan cánticos de “Piñera, entiende, Chile no se rinde”, “Vamos, Chile, caramba”. Un contingente policial peruano vigila la puerta y alrededores de la Embajada Chilena.

“Toda mi familia está allá, mi madre, mi padre, mi hermano, mis primos y amigos. Estamos protestando, porque tenemos miedo de que nos llegue un llamado diciendo que han matando a nuestros familiares”, declaró una joven de nombre Paula, quien dijo radicar en Perú hace cinco años.

La ciudadana se quejó por la indiferencia de los funcionarios de la embajada chilena en el Perú, a cargo del embajador Roberto Ibarra, por no informarles sobre la situación que atraviesa su país y las acciones para retomar la calma.

“Se está redactando un documento, porque no han tenido la cara de salir; más bien han mandando a la policía peruana, lo cual es impresionante, porque es respetuosa, no han querido reprimirnos, pero la policía de adentro no han tenido la cara de decirnos nada, ni siquiera el embajador (Roberto Ibarra). Así (que) repudiamos el actuar de toda la gente de adentro, que sabiendo que están matando a sus familiares, a sus vecinos, no son capaces de ver y darnos la cara a nosotros, familiares de las personas que están muriendo en el genocidio de Sebastián Piñera”, declaró la joven chilena.