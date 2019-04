Miguel Atala confiesa que fue testaferro de Alan García: "le di un millón 300 mil dólares"

El exvicepresidente del PetroPerú, Miguel Atala Herrera, confesó finalmente que fue el testaferro del fallecido Alan García, quien acabó con su vida el pasado 17 de abril al interior de su casa en Miraflores.

El empresario Miguel Atala reveló que el dinero depositado en la cuenta de la offshore Ammarin Investment INC era solo una fachada, pues en realidad el dinero iba para Alan García.

Es así que Miguel Atala reveló que le entegró, en varias armadas de 20 mil a 30 mil dólares, la friolera cantidad de un millón 300 mil dólares.

(FOTO) Alan García junto a Miguel Atala

La confesión de Miguel Atala sobre Alan García:

“Inicialmente cuando Luis Nava Guibert me pide que sea apoderado de una cuenta offshore en la Banca Privada de Andorra, en el año 2007, acepté de buena fe porque Luis Nava Guibert y yo teníamos una buena relación desde aproximadamente el año 2001, a quien conocí por medio de un amigo de juventud llamado Óscar Morales, no recuerdo su otro apellido, pero fue un abogado laboralista del sindicato de nuestra fábrica familiar, que en ese entonces se llamaba CITSA; motivo por el cual confiaba en la honestidad de Luis Nava”.

“En ese sentido, en un primer momento me imaginé que me estaba pidiendo ese favor de ser apoderado de una cuenta porque quería recibir dinero de pagos de consultorías y que no querían que figuren formalmente como su ingreso propio. Como ya lo indiqué, es recién en el año 2008 que tomo conocimiento que el beneficiario real del dinero era el señor Alan García Pérez por referencia del mismo Luis Nava Guibert"

“En setiembre del año 2008, en la reunión empresarial de los empresarios peruanos y empresarios brasileños, realizada en la ciudada de Sao Paulo, Brasil, entre los 18 al 20 de setiembre del 2008, en el local de la FIESP, es donde tomo conocimiento por intermedio de Luis José Nava Guibert, que el dinero que estaba depositado en la cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment INC, que era de mi titularidad, por el monto de US$ 1,312,000, era del presidente Alan García Pérez”.

“El día 17 de setiembre del 2008 yo llegué a Sao Paulo con una delegación de empresarios, éramos aproximadamente 60 personas, nos hospedamos en un mismo hotel. Al día siguiente, el 18 de setiembre de 2008, asistimos al local FIESP en donde interactuamos con los empresarios brasileños, habíamos trabajado todo el día, es en esas circunstancias que en horas de la noche llegó a dicho local la delegación gubernamental del Estado peruano, encabezada por el expresidente de la República, Alan García Pérez, el señor Luis José Nava Guibert, como secretario general de la Presidencia, entre otros funcionarios como ministros de estado”.

“Es aquí cuando Luis Nava Guibert se me acercó y tuvimos una breve conversación en la cual me dijo que el dinero depositado en la cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment INC, por el monto de US$ 1,312,000, era del presidente Alan García Pérez. Yo me di por enterado de ello en ese momento, no me dio mayores explicaciones sobre el por qué me decía ello en ese momento, a mi tampoco me dio el tiempo para hacerle las preguntas al respecto”.

“Me llamó a mi teléfono celular el expresidente Alan García Pérez, mi número era 99..., no recuerdo de qué número me llamó, y me dijo que lo vaya a visitar a Palacio de Gobierno. Llegué a Palacio de Gobierno en mi vehículo, me anuncié e ingresé por la puerta conocida como Desamparados. Me anuncié que venía a visitar al expresidente Alan García Pérez, y me hicieron pasar, y fui atendido por Luis Nava Guibert, quien me lleva ante el presidente Alan García Pérez. Yo estuve solo ese día. Luego cuando me encontré con el expresidente Alan García Pérez, el señor Luis Nava Guibert nos dejó solos y nos tomamos un café”.

"En esas circunstancias me manifestó que el dinero que tenía yo en la cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment INC era dinero suyo, y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva, así que luego de esa reunión empecé a llevarle el dinero al expresidente Alan García Pérez. La primera vez en un monto aproximado de US$ 20,000.00 a US$ 30,000.00 dólares, y así de forma progresiva iba llevándole dinero al expresidente Alan García Pérez. Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares, le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martin de Porres, entre otros lugares”.

Estos son los documentos oficiales del testimonio de Miguel Atala (IDL Reporteros):