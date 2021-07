¡Fuertes declaraciones! Milagros Leiva estuvo en una conferencia de prensa junto a sus colegas Beto Ortiz y Phillip Butters, quienes se refirieron a la investigación preliminar que vienen enfrentando por parte de la Fiscalía por el presunto delito de sedición.

Y es que lo que sorprendió a propios y extraños, fue la declaración que hizo la periodista sobre el acoso político que vivió durante el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

“El acoso político es terrible. Beto ya tuvo unos largos años de asilo. Yo cuando sufrí el espantoso acoso por parte de Ollanta Humala y Nadine Heredia, yo me quedé callada porque estaba embarazada, pero ahora ya no estoy embarazada y ya no temo”, comenzó diciendo.

Asimismo, la periodista mencionó que no se irá del país de ganar Pedro Castillo, pues ya no siente temor de ejercer su profesión, ya que solo busca la verdad de los hechos.

“Creo que Joaquín y Antonia tendrían mucha vergüenza si yo me fuera de mi país, aquí me voy a quedar y no temo que me manden a la cárcel porque no estoy haciendo nada malo. Estoy ejerciendo mi profesión, buscando la verdad, corroborando los hechos, incomodando duela a quien le duela... Señor Pedro Castillo, lo que usted ha hecho en esa carta es lo que hace un dictador, no un demócrata”, agregó.

