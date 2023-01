El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Óscar Becerra, aseguró hoy que el inicio del Año Escolar 2023 programado para el 13 de marzo próximo está garantizado pese al bloqueo de carreteras y manifestaciones que se registran en diversos puntos del país.

“Quisiera asegurarles categóricamente a los padres y madres de familia de todo el Perú, maestros y maestras, que el inicio de clases no está en riesgo. Vamos empezar las clases escolares el 13 de marzo y eso no va a cambiar”, precisó.

En esa línea, indicó que ya se había iniciado la distribución de los materiales escolares como textos, cuadernos de trabajo, tablets, computadoras, entre otros. Sin embargo, debido a la interrupción de carreteras en algunas regiones se tuvo que suspender por medidas de seguridad.

“Los camiones que ya habían partido no van a llegar a tiempo. Todavía no es tarde, pero está ajustado. Sin embargo, hemos tenido que interrumpir la partida de otros transportes porque no podemos exponernos a algo que parecería inimaginable en un país con un mediano nivel de civilización que es quemar los materiales educativos. Si hemos visto que queman policías, por qué no quemarían los útiles escolares que son para sus propios hijos”, cuestionó.

Por ello, anunció que su sector está coordinando con el Ministerio de Defensa para que vía puentes aéreos se pueda llevar los útiles hasta el lugar de destino y que a partir de ahí los gobiernos regionales puedan llegar hasta los colegios de todo el país.

“Tengan por seguridad que empieza a salir los materiales en los próximos días”, aseguró.