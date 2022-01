El ministro de Energía y Minas (Minem), Eduardo González Toro, se pronunció sobre el nuevo bloqueo del corredor minero del sur por parte de pobladores de las comunidades campesinas de Ccpacmarca, Huascabamba, Tahuay y Sayhua, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Al respecto, el funcionario señaló que esto se debe a que las comunidades lo “único que están observando es que quieren una próxima reunión”. “Por el COVID-19 que ahora tienen nuestras autoridades no pueden ir a la reunión, les ha mortificado. Yo me imagino que se ha hecho la justificación debida y no han entendido eso. Pero en el transcurso del día debemos de explicarles bien y solucionar ese problema”, indicó en conferencia de prensa.

“Porque la reunión estaba programada para el día de mañana. Entonces ellos sin respetar, como se les pidió una prorroga por el tema del COVID-19 que tiene la premier y el viceministro de minería, entonces tenemos que postergarla”, añadió.

Minem sobre bloqueo en Chumbivilcas

Asimismo, indicó que ha hablado con los comuneros a quienes instó que confíen en las autoridades “Nosotros vamos a intervenir y seguir dialogando”, afirmó.

PROTESTAS

Cayo Huaytani, dirigente del distrito de Ccapacmarca, señaló a RPP Noticias que la población protesta contra la compañía minera y el gobierno por recategorizar la vía de comunal a nacional, sin consulta previa a los más de 8 mil pobladores del distrito.

“No van a pasar ni siquiera una bicicleta hasta que llegue el presidente Pedro Castillo a solucionar nuestros problemas. Tampoco vamos a aguantar el abuso de la empresa minera con contubernio del Estado”, expresó el dirigente.

Cayo Huaytani recordó que dieron un plazo de 15 días al gobierno para solucionar sus demandas, entre ellas obras en beneficio directo de las comunidades campesinas, lo que fue expuesto en una reunión con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, el pasado 17 de enero.

VIDEO RECOMENDADO

La Marina de Guerra del Perú, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) y el organismo supervisor de la inversión en energía y minería (OSINERGMIN) confirmaron, a través de comunicados, un segundo derrame de petróleo proveniente de la refinería "La Pampilla 2" perteneciente a la empresa Repsol. Esta vez, fueron 8 los barriles de crudo esparcidos en mar peruano.