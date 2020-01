El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció este miércoles que en sesión del Consejo de Ministros se aprobó la propuesta de Decreto de Urgencia para expulsar a los malos policías que no cumplen con su función, que hayan cometido negligencias o hayan participado de actos delictivos, entre otros casos.

“Hay elementos negativos que con su conducta deshonrosa perjudican la imagen de la Policía Nacional. Este Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto de Urgencia que regula el pase al retiro de manera excepcional a elementos policiales por falta de idoneidad para cumplir la función policial”, dijo el titular del Mininter en conferencia de prensa.

Morán indicó que no es “suficiente” que los agentes ingresen a la Policía Nacional para ser parte de la institución. “El policía debe ser ejemplar hasta el último día de servicio y más allá inclusive. Por esta razón, este Decreto de Urgencia le da un mecanismo excepcional a la Policía para que, a través de un comité sectorial, pueda calificar conductas que no son idóneas", señaló.

“Un agente que tiene una condena por delito doloso ya sea con pena efectiva o condicional no es idóneo, un policía condenado por tener relación con bandas criminales tampoco, un policía violador no es idóneo. Un agente que tiene condena por atentar contra su familia o feminicidio no es idóneo. Uno que comete en acto flagrante delitos o cuando está con ingesta de bebidas alcohólicas o consumo de drogas no es idóneo. También el que en su carrera tiene más de una sanción por falta muy grave no es idóneo […] por esa razón esos policías serán pasados al retiro”, enfatizó.

Vale recordar que la propuesta de separar a los policías se dio a conocer tras un feminicidio en El Agustino, ocurrido en diciembre del año pasado.

En aquella oportunidad, el ministro consideró que los policías de la comisaría San Cayetano mintieron al sostener que atendieron el pedido de auxilio de los vecinos para evitar el ataque y posterior asesinato de Jesica Tejeda Huayanay y tres de sus cuatro hijos por Juan Huaripata Rosales, en El Agustino.

Morán calificó de “malos policías” a los agentes que laboraban en la sede policial, ubicada muy cerca de la vivienda donde el detenido perpetró el cuádruple crimen.