El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se encuentra discutiendo la posibilidad de una nueva prórroga de las licencias vencidas, así lo afirma Martín Ojeda, especialista en transporte, quien indica que esto representa un peligro inminente para las vías pues permitiría que muchos conductores que no cumplen con las capacidades físicas ni mentales mínimas para la conducción, continúen frente al volante.

La medida de ampliación de uso de brevetes vencidos no es nueva ya que inició durante la pandemia de la COVID-19 y se ha hecho uso de esta medida en reiteradas oportunidades. “Si bien, por la coyuntura, se publicó este decreto, en vista del cierre de los centros de emisión de licencias de conducir, en este momento no existe una justificación real para seguir permitiendo que manejen quienes no han certificado que están en la capacidad de hacerlo”, señala el especialista Ojeda.

Los exámenes médicos para la revalidación de brevetes son esenciales, ya que certifican diversos aspectos de la salud como la vista, el oído o el perfil psicológico. “Los exámenes médicos no son procesos que puedan posponerse con una normativa sin que se reflexione antes. Son una necesidad para preservar la vida y la salud del conductor, de sus pasajeros y de los peatones”, afirma Ojeda.

Durante el 2021 se registraron más de cinco mil accidentes. En lo que va del año, solo en enero y febrero se produjeron más de mil. “La mayoría de estos siniestros se atribuyen a una imprudencia cometida por el conductor, pero es importante entender que también pueden ser el resultado de una complicación médica grave, un problema en la visión o en audición que no ha sido detectada a tiempo en un examen médico”, agrega Ojeda.

El especialista indica que las autoridades deben tomar este tipo de decisiones pensando en el bienestar de la sociedad. “El actual ministro del MTC se comprometió a promover mesas de trabajo con ciertos sectores que promueven que la prórroga de brevetes vencidos sea hasta el 31 de diciembre de este año. Invoco al ministro a reconsiderar esta medida en favor de la sociedad en conjunto y no en beneficio de unos cuantos grupos de interés”, finaliza Ojeda.