Ministra de Educación Flor Pablo Medina se presenta ante el Congreso para interpelación | EN VIVO

El hemiciclo del Congreso de la República recibió esta mañana a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, para que responsa al pliego interpelatorio de las 29 preguntas.

Como se recuerda, la interpelación se ha realizado por supuestas irregularidad en la elaboración de los textos escolares.

La ministra de Educación, Flor Pablo solicitó la palabra al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, antes de iniciar el pliego interpelatorio. Ella aprovechó para cuestionar las constantes citaciones a los exministros del sector.

Luego de algunos minutos, Salaverry Villa le solicitó culminar su discurso porque debería dar inicio al interrogatorio.

FOTO: La presencia de los fujimoristas brilla por su ausencia

"Este procedimiento tiene un proceso donde es invitada por el Congreso para responder preguntas pero usted está haciendo una exposición, le pido concluir y empezar la interpelacion", sostuvo el titular de la Mesa Directiva.

La ministra respondió: "Necesitamos educación sexual integral y no hay que tenerle miedo a la palabra para que se cuiden los estudiantes para que no sean violentados. Soy maestra y he escuchado que alumnas te preguntan si un tío puede tener relaciones sexuales con sus tíos", señaló

Por todo eso necesitamos una educación ciudadana con enfoque de género. Como maestra, madre , mujer les pido ponernos de lado de las estudiantes".

