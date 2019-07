Ministra de la Mujer de Brasil dio polémicas declaraciones sobre la causa de niñas abusadas

Lo hace de nuevo. La ministra de la Mujer brasileña, Damares Alves, volvió a dar un polémico mensaje sobre las niñas que son víctimas de abuso sexual en la amazonía de su país.

La, también, pastora evangélica Alves señaló que las niñas son abusadas porque no tiene calzones. "Especialistas nos dijeron que la niñas de allá son violadas porque no tienen calzones, las niñas no usan calzones porque son pobres", comentó.

Esto por los altos índices de abuso sexuales a menores de edad en las Islas del Archipiélago de Tapajós en el estado amazónico de Pará.

Las lamentables declaraciones las dijo mientras estaba en el programa "Abrace a Tapajós", donde se tenía que mitigar la violencia sexual. Del mismo modo, afirmó que es usual que en esta zona se cambien las niñas con tal de conseguir alimentos o diesel.

Cabe mencionar que hace unas semanas señaló que las mujeres deben ser sumisas en el matrimonio, así como que en esta unión el hombre es el líder.