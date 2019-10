La ministra de Salud, Zulema Tomás, explicó por qué uno de los jóvenes atropellados en la avenida Javier Prado fue trasladado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza y no a la clínica El Golf, en el distrito de San Isidro.

De acuerdo al informe entregado a la titular del Minsa, Joseph Huashuayo (28) tenía lesiones que requerían un hospital de alta complejidad.

“Tenía traumatísmo abdominal y craneal y no podíamos correr ningún tipo de riesgo, teníamos que llevarlo a un hospital de alta complejidad”, declaró Zulema Tomás a diario Ojo.

Aunque la ministra admitió no saber si la clínica El Golf tenía un neurocirujano en ese momento, insistió en que el paciente debía ser trasladado al nosocomio para ser tratado por varios médicos.

“Muchas veces los neurocirujanos están al llamado, nosotros no podíamos correr riesgo. No puedo decir que la clínica (tenía el neurocirujano), pero según tengo entendido, la doctora (que atendió a los heridos) señaló que como había trauma abdominal y trauma cerebral, teníamos la necesidad de que entren de 12 a 24 cirujanos para salvarle la vida porque así se procede, cuando hay un accidente automovilístico no podemos llevarlo a cualquier centro de salud”, explicó Tomás.

Cabe resaltar que, tras el accidente ocurrido en la cuadra 9 de la Av. Javier Prado, Joseph Huashuayo fue llevado al hospital Loayza pese a que el otro joven atropellado, Luis Miguel Vega Palacio (31), fue trasladado a la clínica El Golf.