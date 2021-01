El ministro de Educación, Ricardo Cuenca Pareja, informó este martes que este año no habrá procesos de ingreso como en años anteriores a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) que funcionan en las regiones, debido a la emergencia sanitaria que afronta el país.

Sin embargo, precisó que a pesar de no haberse presupuestado el concurso de admisión 2021, se vienen realizando las gestiones necesarias para lograr al menos un proceso de admisión con un número menor de vacantes.

Además, Cuenca afirmó que se mantendrá a los alumnos que actualmente estudian en los 25 COAR que atienden a un promedio de 7 mil estudiantes que gozan de alojamiento, alimentación, uniforme, materiales educativos y acceso al Programa del Diploma del Bachillerato Internacional.

“La admisión 2021 a los COAR no estuvo contemplada en el presupuesto aprobado el año pasado en el Congreso de la República. No obstante, estamos haciendo todos los esfuerzos por tener una admisión reducida para este 2021. Los 7000 estudiantes de los COAR NO están afectados en el presupuesto”, señaló Cuenca vía Twitter.

La admisión 2021 a los COAR no estuvo contemplada en el presupuesto aprobado el año pasado en el Congreso de la República. — Ricardo Cuenca (@richicuenca) January 20, 2021

Consideró que su gestión formará de un grupo de trabajo para evaluar las iniciativas que están por fuera del sistema regular, como es el caso de la Jornada Escolar Completa (JEC), los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), entre otros que son vulnerables a los problemas económicos que puede afrontar el país.

“Los COARs y JECs son iniciativas diseñadas fuera del sistema educativo regular, ante cualquier problema de crisis como la que afrontamos, corren el riesgo de caerse y desaparecer porque no están insertadas en el sistema”, explicó.

Añadió que, como parte de un gabinete transitorio, está comprometido con el próximo Gobierno a fin de formular un conjunto de propuestas para ver qué decisiones se pueden tomar más adelante con esas iniciativas vulnerables.

En los próximos días se publicará un decreto supremo que autoriza al Ministerio de Educación (Minedu) para efectuar modificaciones presupuestarias a favor de los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Ica, Puno y Loreto para financiar el alquiler de locales para el funcionamiento de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

