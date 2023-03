El ministro de Educación, Óscar Manuel Becerra, expresó su molestia con las madres de familia que exponen la integridad de sus menores hijos al llevarlos a las manifestaciones.

Consultado sobre esto, Óscar Becerra rechazó y condenó este tipo de actos. “Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de que estamos siendo testigo? Dudo que sean las madres, no puedo concebir a una madre exponiendo a los niños al peligro. Sí, hay manipulación”, señaló Becerra a Canal N.

“(Sobre una probable huelga de profesores) El Fenatep es un sector minoritario, creo que no van a encontrar eco (...) hay unos cuantos revoltosos y azuzadores que se hacen llamar Fenatep que estoy seguro no van a encontrar y, si lo encuentran, irán a la huelga y al tercer día serán despedidos y reemplazados por verdaderos maestros. Además, no se les va a pagar por un solo minuto de huelga”, agregó el titular del Minedu.

Becerra adelantó que el año escolar en Puno comenzará desde el próximo lunes 20 de marzo. Esta decisión fue comunicada por parte de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Puno ante el resurgimiento de manifestaciones en la región.

“Puno comenzará clases el 20 de marzo porque ellos han definido que esa es la mejor fecha para garantizar las 39 semanas lectivas”, dijo Óscar Becerra.