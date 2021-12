El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró este domingo que la vacunación contra el coronavirus (COVID-19) a niños de 5 a 11 años “no genera riesgo”. Recordemos que la primera quincena de enero 2022 llegarán dosis del laboratorio Pfizer para iniciar la inmunización a este grupo etario y garantizar un retorno a clases seguro.

“Hay que decir una cosa, la vacuna en niños no genera riesgo. Ya hay experiencias internacionales, no solamente vamos a empezar a aplicarla acá, se ha aplicado en varios países de América Latina, se ha aplicado en Canadá, en Estados Unidos, en la mayoría de países de Europa, en España masivamente. El 22 de diciembre empieza a aplicarse en Francia. Acá no hay márgenes de inseguridad por eso lo cuidamos muchísimo”, aseveró en declaraciones a la prensa.

Asimismo, el titular del Minsa señaló que si bien los menores tienen un nivel de complicación “muy bajo” cuando se contagian de coronavirus, hay casos de niños que “se han agravado”. “Son excepcionales, pero existen. Los niños también contagian por eso es importante la vacunación de todo el grupo familiar”, indicó.

Ministro Cevallos sobre vacunación contra el COVID-19 a menores de 11 años: “No genera riesgo”

En otro momento, adelantó que el lote de vacunas que llegará en enero del próximo tendrá cerca de 6 millones 700 mil dosis del laboratorio Pfizer. “Eso nos permitiría cubrir la primera y segunda dosis de los niños que son alrededor de 3 millones 700 mil”.

Además, Cevallos precisó que una vez las dosis lleguen al Perú, serán distribuidas y se armará un cronograma de vacunación para este grupo etario. “En 48 o 72 horas después que lleguen las vacunas se iniciará la vacunación de manera masiva en todo el territorio nacional”.

VIDEO RECOMENDADO

Protocolos de salubridad con miras al regreso a clases