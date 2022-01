El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que su gestión evalúa donar vacunas contra el COVID-19 a países con menos cantidad de dosis para combatir la enfermedad, el anuncio se dio a pocos días de que el Perú llegara al 80% de la población objetivo vacunada.

“Muchas (vacunas) llegaron en el momento en que se necesitaban, otras no llegaron y, bueno, como está el contrato firmado, pueden llegar en enero, y en enero esas vacunas no nos van a ser todo lo útiles que queremos porque están fuera de la programación de la vacunación que nosotros establecemos. Lo que queremos es tratar de donarlas. Lo que queremos es que el laboratorio nos permita hacer esas donaciones para que no se venzan”, dijo al diario La República.

El titular de la cartera adelantó que uno de los beneficiarios podría ser en continente africano, donde hay un menor acceso a la vacunación.

“Hay países de otros continentes que no tienen. (...) África, sobre todo. (...) De hecho, nosotros ya hemos cursado una serie de cartas diciendo para qué países tenemos vacunas para entregar en caso ellos aceptaran, pero para eso tenemos que tener el visto bueno de la empresa”, añadió.

El último 31 de diciembre, el Perú superó el 80% de cobertura de población objetivo vacunada contra el COVID-19 con las dos dosis antes de culminar el 2021. Se trata de personas mayores de 12 años que han sido inoculadas nivel nacional.

Se trata del 80,4% de la población objetiva que ya tiene la vacunación completa. Desde la Videna en San Luis, el presidente Pedro Castillo, quien esta mañana recibió su tercera dosis contra el COVID-19, confirmó el objetivo alcanzado por el Gobierno antes de terminar el año.

“Hoy anuncio al país que hemos llegado al 80% de la población objetivo inmunizada con las dos dosis. Un porcentaje que pocos creían posible hace algunos meses [...] Hoy nuestro país tiene más de 21 millones de personas con su protección completa. Hemos alcanzado una importante meta nacional”, remarcó.