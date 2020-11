El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, aclaró este viernes que a la fecha no existe una emergencia por difteria en todo el país sino que se trata de una alerta epidemiológica debido a que existe un brote que está focalizado. En conferencia de prensa, el funcionario indicó que esta enfermedad fue confirmada en miembros de la familia de una niña de 5 años que falleció días atrás.

Informó que hasta el momento se ha vacunado a 7.097 personas tras acudir a 2.950 viviendas. “No hay una emergencia nacional por difteria. Lo que tenemos es un brote localizado en cuatro miembros de una familia en La Victoria. Frente al cual hemos actuado en las acciones de contención que ha consistido en la búsqueda activa de todos los contactos de este núcleo familiar como familiares, amigos, trabajadores y viviendas alrededor”, refirió.

“Hasta la fecha se ha vacunado 7.097 personas en 2.950 viviendas alrededor de la vivienda de esta familia. Se han identificado 88 pacientes, personas con síntomas de resfríos o dolor de garganta que fueron procesadas y todas salieron negativas. Hasta el momento, la investigación y control de este foco nos permite decir que no se ha identificado ningún caso adicional y se ha logrado vacunar a más de 7 mil personas esperado que con esta medida se pueda contener los casos que aparecieron”, acotó Suárez Ognio.

En esa línea, el viceministro del Minsa sostuvo que no existe razón para generar una alarma nacional ni una jornada nacional de vacunación solo para difteria. Indicó que no se han reportados otros casos y por el momento aún no se identifica el origen del brote pues continúa la investigación.

“En resumen tenemos a un brote familiar los cuales en estos momentos. La niña de 5 años que falleció, los otros tres miembros de la familia, dos de ellos están dados de alta sin ningún síntoma y uno de ellos está con un cuadro leve que se encuentra hospitalizado y aislamiento como corresponde. No hay ninguna razón para generar una alarma nacional ni es necesario hacer una jornada nacional para difteria en estos momentos”, sentenció.

Respecto al deceso de una mujer de 69 años afectada con un cuadro respiratorio y que dio positivo para difteria, que permanecía en el hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, explicó que un examen de laboratorio dio un resultado preliminar compatible con Corynebacterium diphteriae, agente etiológico de la difteria, pero su deceso no se debió a un cuadro de esta enfermedad.

“No es un cuadro típico de difteria. El un panorama no epidémico que no produce riesgo a la población, pero se tomó acciones en San Martín de Porres con acciones y se intervino a 913 viviendas cercanas y se vacunaron a 771 personas y no se encontró un caso sospechoso”, remarcó.

No obstante, Luis Suárez afirmó que los servicios de salud de todo el país están atentos ante un eventual caso sospechoso y proceder con acciones. “En todos los días de alerta epidemiológica no hay casos y seguimos vigilando”, sentenció.

¿Qué es la difteria y cómo se contagia?

Difteria en el Perú: ¿Qué causa esta enfermedad y cómo se transmite?

