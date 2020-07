La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó este jueves que es “poco probable” que los bares y discotecas puedan reanudar sus operaciones entre agosto o setiembre, debido a que son espacios cerrados donde la gente está en constante cercanía, lo que podría propagar los contagios del nuevo coronavirus.

“Es poco probable. En el extranjero las personas salen a bailar solas, aquí nosotros bailamos en pareja. Eso significa que también nos acercamos y hay una proximidad de rostro a rostro. Yo creo que hay que analizar con mucha prudencia”, dijo la ministra en declaraciones a América TV.

La titular de Salud aseguró que no hay fechas determinadas, dado que la reapertura de algunos negocios sigue estando sujeta a la evolución de la pandemia en el país. “No pidan ustedes cosas fijas, decisiones fijas. ‘Esto va a ser así tal día’, eso no va a suceder, va a ir cambiando poco a poco”, refirió.

Mazzetti pidió a los peruanos que busquen otras formas de divertirse, en el marco de la nueva convivencia tras la crisis del COVID-19. “Todos tenemos que ser muy prudentes y buscar otras formas de afrontar nuestra capacidad de diversión, nuestra capacidad de compartir con los demás, la nueva convivencia”, puntualizó.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) señaló la semana pasada que la reapertura de los bares, discotecas, casinos y tragamonedas se realizaría una vez que concluya la emergencia sanitaria.

“Se nos comunicó que se dilatará la apertura de estos negocios hasta que termine la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 7 de setiembre”, dijo Carlos Canales, presidente de Canatur, a Canal N. Afirmó también que se trabajarían los protocolos sanitarios durante agosto a fin de que pueda evaluarse el reinicio de actividades.