Cinco personas se salvaron de morir luego que una camioneta impactara contra otro auto en la Av. 28 de julio cruce con el Jr. Colón, en el distrito de Miraflores, esta madrugada. De acuerdo al portal de bomberos, el accidente se reportó a las 12:20 a.m. de este lunes.

Según Latina, el conductor de la camioneta azul de placa BXP-641 habría intentado esquivar a un motociclista, lo que provocó que perdiera el control de su unidad y terminara impactando la parte trasera de un auto blanco.

En tanto, testigos del accidente revelaron que el dueño de la camioneta se habría pasado la luz roja.

Se conoció que a bordo del vehículo azul iban dos pasajeros, quienes terminaron con algunos golpes. Mientras que en el auto blanco iban tres personas que tuvieron que ser auxiliados por los bomberos.

“Sentí el golpe y ahí pensé q me iba a morir. Si no tenía el cinturón me mataba”, detalló a este medio el conductor del auto blanco, identificado como Yorman Gutiérrez.

En tanto, el motociclista Jonatan Martínez se salvó de morir. En las imágenes difundidas se observa que su unidad quedó a un lado de la vía. Mientras que el auto blanco terminó sobre la berma con un gran impacto en la parte trasera. Un daño similar se llevó la camioneta azul.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso para determinar las causas del accidente.

