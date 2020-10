Una periodista identificada como Stefany Echegaray More, denunció a través de su cuenta oficial de Facebook haber sido víctima de insultos racistas por parte de un hombre en el distrito de Miraflores.

“Quiero hacer esta denuncia pública contra este sujeto. Hace un momento me encontraba de comisión por el Parque del Amor en Miraflores, cuándo de un momento a otro se me acercó este hombre porque deseaba ser entrevistado, se alteró, me amenazó y me insultó", escribió la comunicadora como descripción del video.

En dicho video se puede apreciar cómo el hombre totalmente alterado agrede verbalmente a la joven, quien se encontraba acompañada de su camarógrafo

“Serrana pelo pintado. Qué respeto, te voy a meter un pollo si quiero. ¿Qué cosa? ¿Qué es Obrainsa, qué es hospital? Me compro todo Miraflores, a la m***. Me compro tu perro, tu chacra y todo. Así estoy, ya mira pues, ojos verdes (cuando se quita los lentes). ¿Te jode eso?", se le escucha decir al hombre.

Según Echegaray, el argumento del sujeto para no usar mascarilla fue “no existe la COVID-19”. Además, pidió a la Municipalidad de Miraflores que traten de identificar al agresor verbal para que sea sancionado con la ley.

“Él se fue caminando sin protegerse y nadie hizo nada, si continúa actuando de esa manera podría infectar a muchas personas”, finalizó diciendo la joven.