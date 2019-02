Ingeniera afirma que remodeló casa de Héctor Becerril por "coima" y este responsabiliza a su hermano (VIDEO)

La ingeniera Mirtha Gonzales Yep comentó en Cuarto Poder que realizó trabajos de remodelación en la casa del congresista Héctor Becerril por la buena pro de una obra en el norte del país a la empresa de la empresaria.

Sin embargo, este negó que la conociera, e incluso afirmó que su hermano es el responsable de dichas "coimas". "La buena pro de esta obra se dan en el mes de enero del 2017. Yo conozco a la señora Mirtha Gonzales recién en setiembre del 2017, ocho meses después que ella gana la buena pro de esa obra. Yo no he tenido ninguna participación", señaló el parlamentario en la conferencia de prensa.

Foto: Casa remodelada de Héctor Becerril

Por su lado, la ingeniera afirma que dicho aporte lo realizó con el hermano del congresista, Wilfredo Becerril, quien se encuentra con 4 años de prisión suspendida.

"Es rarísimo esto... Eso yo no lo entiendo. Yo no sé y eso seguramente mi hermano tendrá que explicarlo", comentó. "Si él (su hermano) queda conmigo en un préstamo, ¿por qué luego acepta que la señora le dé parte de ese préstamo que mi hermano tiene conmigo? Por eso yo, enterado de eso, devuelvo el material y que él vea cómo arregla sus problemas porque a mí no me va a inmiscuir en temas de corrupción", señaló.

