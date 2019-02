Exmiss Argentina queda detenida luego de intentar fugar a Perú tras atropellar a un policía

Rocío Santa Cruz, la exMiss Argentina quien había atropellado y matado a un inspector de tránsito en noviembre del 2018 mientras conducía en estado de ebriedad fue capturada en Posadas luego que quiso salir de su país rumbo a Perú.

Las autoridades confirmaron gracias a Latam en vuelo programado de Aunción a Lima y realizaron una "detención preventiva por incumplimiento de una de las condiciones de la sentencia".

Aunque la modelo intentó cubrirse el rostro con su cabello para ser descubierta o fotografiada, la fiscal Correccional y de Menores María Laura Álvarez fue advertida por la aerolínea que salió de Argentina el último 22 de diciemre y regresó tres días después para de esta manera intentar darse a la fuga.

La mujer sabía que tenía un impedimento judicial de viajar al extranjero, por lo que no realizó los trámites migratorios para no quedar registrada en el sistema. Sin embargo, el juez Correccional y de Menores César Raúl Jiménez al enterarse de que salió de argentina envió a un grupo de policías quienes constataron que no estaba en su casa.

Sus abogados habían asegurado que había viajado a Resistencia Chaco y aseguraron que el siguiente día iba a aparecer. Rocío Santa Cruz había regresado a Argentina.

La modelo había abandonado el país en menos de un mes que se le había dictado la orden de restricción y detenida en su casa en horas de la mañana. Pasó por la Comisaría de la Mujer y luego fue trasladad en la alcaldía de Mujeres.

El 26 de noviembre de 2018, Rocío Santa Cruz fue condenada cuatro años de prisión tras haberse determinado que estaba en estado de ebriedad y manejaba a más velocidad que el límite establecido.

El accidente sucedió la madrugada del 31 de enero de 2016 sobre la Avenida Quaranta, en Posadas, y la modelo no prestó ayuda a la víctima.

HAY MÁS...