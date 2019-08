Parte del acantilado ubicado entre la avenida Sucre y la bajada Bertolotto, en el circuito de playas de la Costa Verde de Magdalena, se derrumbó la madrugada de ayer, bloqueando una de las vías. Ello provocó temor entre los ciudadanos y autoridades. Además, obligó a reubicar el circuito de ciclismo para la competencia de mañana en el marco de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El desprendimiento se habría producido por la cercanía del mar y el riego -al parecer no tecnificado- de los jardines ubicados en la parte alta humedecieron el terreno.

El presidente de la Sociedad Geológica del Perú, Andrés Quiroz, indicó a OJO que las geomallas instaladas en los acantilados no pudieron contener el derrumbe porque no están diseñadas para tal fin. “Su función es evitar que las rocas sueltas caigan a la pista, no contener el terreno que cede”, señaló.

CAMBIOS.

La Policía dispuso el cierre de la vía afectada (sentido sur-norte) para evitar situaciones de riesgo. La restricción, sin embargo, provocó el malestar de miles de conductores, que tuvieron que utilizar vías alternas saturadas durante varias horas.

El bloqueo del tránsito fue aprovechado por los operarios de la Municipalidad de Lima, quienes pudieron retirar la gran cantidad de rocas y tierra; por lo que el tránsito logró ser restablecido luego de algunas horas.

Debido al riesgo de nuevos deslizamientos, la Municipalidad de Lima, la Policía Nacional y el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, decidieron variar el recorrido de la prueba de ciclismo individual, que se desarrollará mañana en el circuito de playas de la Costa Verde.

“Se modificará la partida y la llegada un kilómetro hacia el sur para garantizar la seguridad de los atletas y espectadores”, señaló la última de estas entidades.

Según se informó, los ciclistas realizarán hoy un reconocimiento a la zona, para lo cual contarán con la escolta de la Policía Nacional del Perú.