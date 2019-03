Moisés Mamani critica a Yonhy Lescano y se hace la víctima: "yo sí respeto a las damas"

Tras jurar que es “muy respetuoso de las damas”, el suspendido congresista fujimorista Moisés Mamani, denunciado por tocamientos a aeromoza de la aerolínea Latam, se mostró satisfecho de que el legislador de AP Yonhy Lescano “sienta en carne propia” ser señalado como acosador sexual.

“A mí me han bajado (del avión) por borracho, no por acoso. Yo no he enviado, como el congresista (Lescano, textos) por WhatsApp acosando a una dama. Por eso, siempre he dicho que soy muy respetuoso de las damas”, declaró a ATV+ el legislador de la “Mano Zas”, al llamar mientras el acciopopulista se defendía a pesar de las pruebas que lo sindican.

Moisés Mamani indicó que es “increíble” que Yonhy Lescano culpe a su personal de seguridad por los mensajes a la periodista. “Los políticos siempre van a negar, van a negar y negar cargos", aseveró, quizá al recordar cómo el niega que tocó a la aeromoza.

“La población a mí me mira de lo peor, lo indeseable, ni la gente se acerca. A veces tengo miedo de salir a un mercado, a un centro comercial, en ese problema me han metido. Ahora, quiero preguntarle al congresista Yonhy Lescano cómo se siente cuando una persona es acusada, para que sienta en carne propia el congresista. Él me dijo de todo, incluso (pidió) que me desafueren del Congreso porque hacía quedar mal a Puno y no lo representaba”, subrayó.

En tanto, Yonhy Lescano aceptó que hubo acoso por su celular, pero negó ser quien escribió “¿cómo va esa delantera?” y “¿ya en la camita desnudita?”.

Aceptó, empero, que con la periodista hubo antes “bromas mutuamente” en tono pícaro. ¿Coqueteaba?, se le preguntó. “Algo así. Eso se está escondiendo y lo está escondiendo ella también” al no mostrar todas las conversaciones, aseveró.

Defensoría apoyará a periodista.

Además, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se reunió ayer con la periodista que denunció a Yonhy Lescano, y anunció que se le brindará todo el apoyo y la asesoría legal que necesite.

La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, brindó a la periodista orientación legal y detalles sobre los alcances de las leyes sobre los delitos de acoso sexual y contra la violencia hacia las mujeres.

La Comisión de Ética del Congreso tendrá hoy una sesión extraordinaria para evaluar el caso y determinar si procede investigar a Lescano. Todo apunta a una investigación y que, más temprano que tarde, será suspendido por 120 días.

9 años de cárcel podría recibir Mamani por tocamientos indebidos y ser funcionario.

