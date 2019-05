Moisés Mamani niega que su patrimonio exceda los 27 millones de soles (VIDEO)

El congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani negó tener un desbalance patrimonial y ratificó que sus bienes ascienden a 4 millones de soles, tal como lo ha consignado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Moisés Mamani investigado por el presunto delito de lavado de activos, indicó desconocer cómo la Policía Nacional determinó que sus propiedades están valorizadas en más de 32 millones de soles.

"Me sorprende lo que la policía ha investigado sin tener ningún sustento y acabo de enterarme que tengo un desbalance patrimonial de 27 o 32 millones, cosa que no es verdad. Me imagino que la policía ha investigado muy caudalosamente y en su momento oportuno sustentaré", dijo el congresista.

De acuerdo a la indagación, Moisés Mamani tiene nueve inmuebles en Lima, Puno y San Martín, lo que revelaría que habría omitido información ante el ente electoral.

