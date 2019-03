Moisés Mamani tilda de "acosador" a Yonhy Lescano y pide revisión de chats (VIDEO)

El congresista Moisés Mamani tildó de "acosador" al parlamentario Yonhy Lescano, acusado de acoso sexual por parte de una periodista.

En entrevista telefónica, Moisés Mamani dijo lo que piensa ante preguntas de Milagros Leiva, quien tenía a Yonhy Lescano en el set.

Milagros Leiva: Pero el congresista Lescano cree que usted es el acosador.

Moisés Mamani: Milagros a mí me han bajado por borracho no por acoso. Yo no he enviado mensajes por WhatsApp acosando a una dama. Yo soy muy respetuoso con una dama.

Milagros Leiva: El congresista Lescano dice que a usted lo vieron tocando las partes íntimas de la aeromoza.

Moisés Mamani: Que me lo pruebe el congresista. Él que me lo pruebe.

Además, Moisés Mamani pidió revisar las conversaciones que habría tenido la periodista presuntamente con el congresista Yonhy Lescano, donde este último dijo la palabra: "Chayar" y que es usado en Puno, de donde es Yonhy Lescano

Para Moisés Mamani, la seguridad de Yonhy Lescano no podría haber usado esta palabra.

