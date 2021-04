¡FUERTE Y CLARO! Mónica Delta se pronunció luego de los ataques que recibió por parte del candidato presidencial, Rafael López Aliaga. Y es que líder de Renovación Popular habría dado entrever que existen fotos amorosas entre la conductora de Latina y el expresidente Martín Vizcarra.

La periodista habló en exclusiva para un diario local y le contesto con todo al popular ‘Porky’.

“Tomaré las decisiones que tenga que tomar para no solamente salvaguardar mi dignidad sino la de las mujeres. Yo voy a cumplir 40 años de periodista y no sería la primera vez que un candidato faltoso dice tonterías, estupideces, bajezas, calumnias, expresiones machistas y descalificadoras por mi condición de mujer. He visto pasar varios cadáveres, en el término figurado y políticamente hablando, así que nada. Como los chinos, paciencia y buen humor hasta que llegue el momento”, sostuvo para el diario Trome.

“Creo que hice las preguntas que tenía a la mano y que quería hacer. Si la persona tuvo una reacción furibunda no es mi problema, es su problema. Me imagino que eso debe haberle molestado muchísimo. Hay quienes ante preguntas incómodas reaccionan mucho mejor y tienen la capacidad de responder”, añadió Delta.

Vale recordar que Mónica Delta decidió entablar una demanda en contra del candidato Rafael López Aliaga.

