En las redes parece ya no haber espacio para tomar postura en favor de un candidato sin que aparezca el agravio en vez del argumento. En ese sentido, la experimentada periodista Mónica Delta, conductora del debate presidencial en la primera vuelta, invoca a no tomar una decisión hasta que ambas propuestas se comprometan a respetar las libertades de los individuos y el marco institucional y constitucional del país.

- ¿Tu olfato periodístico te advirtió que el candidato de Perú Libre pasaría a la segunda vuelta?

Cuando vi en las encuestas que los porcentajes en los primeros lugares eran tan bajos y que Pedro Castillo iba duplicando su intención de voto, mi olfato me dijo que no necesariamente pasaría a una segunda vuelta pero que podía pelearle votos a Verónika Mendoza. Ahora tenemos una segunda vuelta indeseada para muchos.

- En las redes casi nunca se puede debatir, pero veo que hasta en el ámbito familiar y amical la segunda vuelta está generando extrema polarización.

Creo que la mayoría de nosotros ha tenido problemas familiares por la polarización que se ha generado, y es algo que me parece absurdo y que demuestra que estamos en una circunstancia muy precaria, desde el punto de vista del ciudadano y también institucional. Ha sido la primera vez en que he sentido bandos, incluso familiares, y creo que eso se repite y multiplica en los distintos niveles de la sociedad.

- No recuerdo una situación similar, ni cuando Ollanta Humala inspiraba tanto temor en el ahora lejano 2006.

Creo que la polarización era distinta porque los mecanismos de comunicación no eran tan horizontales como ahora con las redes sociales. Esto también demuestra que como sociedad somos incapaces de buscar coincidencias, somos intolerantes con la opinión distinta y nos estamos convirtiendo en trincheras de lucha y de discusión irracional.

Encuentro de Keiko Fujimori con agricultores de los ocho valles de Lima todo esto en el gran mercado de ortalizas de lima. Fotos: Hugo Perez / @photo.gec

- ¿En lo personal, qué es lo que más te preocupa de ambas propuestas?

Primero que nada le diría a la ciudadanía que todavía no tome una decisión, que espere hasta el final, porque lo que tenemos que arrancar de ambas propuestas son compromisos de defensa de la libertad, de la democracia, de la propiedad privada.

-¿Cómo aterrizamos esos compromisos en cada caso?

Keiko Fujimori tiene que deslindar completamente de cualquier práctica autoritaria y con cualquier vínculo que nos haga recordar circunstancias límites (el autogolpe y la corrupción). Tiene que hacer un verdadero examen de conciencia y un propósito de enmienda real que conecte con la gente. Por el lado de Pedro Castillo, creo que todavía es un factor sorpresa. Al margen de sus propuestas trasnochadas, tiene que comprometerse a respetar todas las libertades del equilibrio de poderes, el manejo institucional y constitucional. Esos compromisos los tiene que aterrizar por escrito porque las palabras se las lleva el viento.

- Ambas opciones inspiran miedo, ¿Cuál de las dos opciones te inspira mayor temor?

A mí me preocupa mucho ese plan de gobierno hecho por el señor (Vladimir) Cerrón -que está sentenciado e inhabilitado-, y el deslinde que ha hecho el señor Castillo me parece insuficiente. Me provoca temor quedarnos con ese plan de gobierno, que es un peligro para el país, para las libertades constitucionales y para el equilibrio del país.

-¿Cómo ves el desempeño de Castillo en esta segunda vuelta?

Creo que el señor Castillo tiene que demostrarle al país su independencia pero con compromisos aterrizados en la defensa de la democracia y en los derechos constitucionales o las vías constitucionales. Se debe comprometer a respetar a pie juntillas las libertades de expresión y opinión y de propiedad. Hay que exigirle que no solo nos dé enunciados de que los pobres dejarán de ser pobres, sino cómo es que lo va a hacer.

-¿Crees que el mayor problema para Keiko es el antivoto?

La señora Fujimori la tiene cuesta arriba, y tiene que ser muy proactiva en plantear cosas y sobre todo hacer una reflexión sobre todas las cosas dañinas o equivocadas que haya hecho el fujimorismo durante todo el tiempo que los conocemos.

-Una de las ideas del plan de gobierno de Castillo se refiere a la intervención de los medios de comunicación…

¡Eso es inaceptable! La pluralidad y la búsqueda de la verdad -así no nos guste el tono o la opinión- es lo que garantiza una democracia, de otra manera no se tiene. El principio es sostener la democracia, por más imperfecta que esta pueda ser siempre puede ser perfeccionable, pero de ninguna manera debemos pensar en algo que atente contra lo fundamental que sostiene la democracia: la libertad de prensa.

-En marco del respeto a la institucionalidad del país, ambas propuestas generan muchas preocupaciones, en el manejo económico las propuestas de Castillo inquietan más...

TE PUEDE INTERESAR