Mónica Delta, Rosa María Palacios y Juliana Oxenford se pronuncian sobre el fallecimiento de Alan García

Tras el fallecimiento del expresidente Alan García, Mónica Delta, Rosa María Palacios y Juliana Oxenford son algunas de las periodistas que manifestaron su sentir a través de Twitter.

La periodista Mónica Delta le dio las condolencias a la familia tras enterarse de la muerte del exmandatario. "La decisión fatal de Alan García deja a toda su familia dolida. Dejemos que hagan su duelo. Él, ahora, deberá responder en "otras instancias" #HistoriaFinal".

Rosa María Palacios sostuvo que el único responsable de la muerte de Alan García es él mismo, esto debido a que el abogado del líder aprista asegura que el Fiscal, encargado de allanar la casa del exgobernador, no se identificó y el final podría haber sido otro. "La verdad de los sobornos de Odebretch se conocerá. Pero no todos responderán a la justicia. No debió suceder así, pero ha sucedido. Es decisión de Alan García reemplazar la justicia con su muerte".

Juliana Oxenford compartió el mensaje del periodista Fernando Díaz que indica: "Somos una sociedad enferma que celebra la muerte, que no sabe guardar sus odios en su fuero interno, que quiere circo romano. Igual de miserable es el que festeja lo ocurrido con García como el aprista que quiere dejarlo como héroe y le echa la culpa al gobierno de este fatal desenlace".

Cabe resaltar que el expresidente Alan García falleció a las 10:05 de la mañana, producto de una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorespiratorio.

HAY MÁS...