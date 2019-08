Motivación para el éxito empresarial | Historias de éxito y frases para incentivar el triunfo

Cuando se emprende un negocio tenemos muchas ganas que ese prospere, pero debemos poner mucho de nuestra personalidad para que esto se haga realidad. Más que el dinero y una estrategia administrativa, la motivación debe acompañar al emprendedor todos los días.

Él debe creer en el éxito de su negocio, en sus ideales, es su administración y personal. Las malas noticias nos pueden jugar una mala pasada, es por ello que nuestro desarrollo psicológico. Además, como bien dice la frase "tienes que creértela, para que te la crean" es muy cierta.

¿Qué es el éxito?



Al busca en Google, esta frase nos habla de un resultado positivo. "Resultado, en especial feliz, de una empresa o acción emprendida, o de un suceso", señala.

Ante la Real Academia Española, esto significa: "Buena aceptación que tiene alguien o algo". Para finalizar te recordamos que como sinónimos está "triunfo", "victoria", "logro", "prestigio" y más.

Cada definición se adecua a lo que busca la persona, es aquí que es importante que cada uno coloque las metas que tiene dentro de su negocio, para que saboree el éxito en cada pequeño avance.

Motivación para el éxito empresarial según Tyler Perry

Tyler Perry es actor, productor, director, guionista, escritor y compositor de música gospel, mejor llamada música religiosa. Tuvo una vida dura e intento por muchos años ser cómico.

No es un coach personal, pero el mensaje que compartió en su cuenta de YouTube hace tres años lo convirtió en un ejemplo del éxito en internet. Explicó su proceso de éxito y deseo que muchos se enfoquen en su crecimiento para tomarlo como explicación.

"No hay como el poder de Dios", fue lo primero que cuenta Perry como parte de su llegada a lo que él llama éxito. Luego explica que hace una analogía sobre la semilla y el negocio. "Uno puede sembrar una semilla, todo lo que puedes hacer es regarla, no puedes controlar la luz del sol, no puedes controlar del clima, no puedes controlar que venga alguien a destruirla. Todo lo que puedes hacer es sembrar tu semilla en el suelo, regarla y creer", señaló en otra parte de su vídeo.

"Afina tu enfoque en una sola semilla", señala Tyler Perry afirmando que la manera de llegar al éxito es hacerse cargo de una sola idea al mismo tiempo.

Historias de éxito empresarial



Leonardo Del Vecchio

Nació en Italia en 1935. Su madre quedó viuda y él fue enviado a un orfanato. Trabajó en una planta automotriz, perdió un dedo trabajando sobre cristal. A los 23 años abrió su comercio de cristales y con el paso de los años se convirtió en el fabricante mundial de lentes de ser. Es dueño de las famosas marcas Ray-Ban y Oakley.

John Paul DeJoria

Nació en 1944 en los Estados Unidos. Cuando era niño vendía periódicos en las calles para sobrevivir, ingresó al ejército en la juventud y luego creo la marca de productos de cabello John Paul Mitchell Systemas, él mismo vendía sus productos casa por casa y dormía en su auto. Ahora su marca es una de las compañías líderes en el rubro.

Oprah Winfrey

Una de las presentadoras de televisión más famosas. Ella nació en 1954 en Estados Unidos en una familia muy pobre. Ganó una beca para estudiar en la Universidad Estatal de Tennessee, quería ser comunicadora. A los 19 años fue la primera corresponsal afroamericana de la historia del país.

Luego realiza el talk show "The Oprah Winfrey Show", es la mayor figura estadounidense de la televisión.

El caso de Zumba

El colombiano Beto Pérez decidió crear ejercicios aeróbicos con ritmos latinos, es así que empezó su proyecto y vendía vídeos. Al final se convirtió en todo un éxito y su compañía está valorizada en 500 millones de dólares.

20 frases para la motivación del éxito empresarial