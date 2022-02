Ante la ola de asaltos en motos que vienen registrándose en el país, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció la pronta presentación de un proyecto de ley que prohibirá a dos personas circular a bordo de estas unidades. La iniciativa es apoyada por distintas autoridades y rechazada por los gremios de motociclistas.

El representante de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, José Luis Huamán, dijo a este diario que están en contra de la medida pues no es una solución a la problemática de inseguridad y, al contrario, causará perjuicio a la población de motociclistas, que ha crecido exponencialmente tras la pandemia y usa su vehículo para trabajo o traslado de sus familiares.

“El delincuente no solamente delinque trasladándose con una motocicleta. Si solo se toca a un medio de transporte, lo que hará es migrar a otro, por lo que no se soluciona el problema porque no lo atrapas ni lo desarmas”, señaló.

Además, como sucedió en otro países donde se ha dado esta restricción, dijo, los hampones cambiaron de modalidades, lo que podría ocurrir también en el país. “Los delincuentes empezaron a asaltar en grupos, cada uno en una moto, como ahora sucede con los robos en manada. El delincuente siempre va a ver la manera de cometer sus ilícitos“, agregó.

Desde la Asociación de Motociclistas del Perú señalaron que se trata de una medida populista que afectará derechos a la igualdad, a la presunción de inocencia y al libre tránsito.

Policías y municipios respaldan medida

Para el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Vicente Tiburcio, esta herramienta legal les permitirá tener un mejor control en sus operativos. “Que solo una persona transite en las motos y esté plenamente identificada, definitivamente nos va a facilitar el trabajo que estamos realizando”, declaró la semana pasada.

En tanto, los municipios de Pueblo Libre, Miraflores y San Isidro se mostraron a favor de la propuesta debido al aumento de robos con estos vehículos. El alcalde del primer distrito, Stephen Haas, contó a OJO que en 2019 presentaron un proyecto similar, pero hasta ahora no lo ha visto el Congreso.

“El delito más recurrente que hay en Pueblo Libre son los llamados raqueteos, entre sus modalidades están los robos en moto, como los falsos deliverys, por lo que también solicitamos que usen un código QR”, refirió.

