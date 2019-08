Un joven se ha ganado la admiración de todos, a través de las redes sociales, luego de que circulara una imagen suya que ya se ha viralizado.

En la imagen se observa un cartel que el joven mototaxista colocó en su unidad de transporte y en el que ofrece su servicio gratuito a varias personas como mayores de 80 años, discapacitados, invidentes, niños con habilidades diferentes y bomberos en emergencia.

"Atención, personas mayores de 80 años, no videntes, minusválidos, niños con Síndrome de Down, bombero en emergencia, en esta unidad "NO PAGAN PASAJE", no es ley, es de corazón", se lee un mensaje que también agrega una parte curiosa al final: "borrachos y policías pagan doble".

El cartel está colgado en el espaldar del chofer y sujetado con ganchos para colgar ropa.