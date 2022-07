El viceministro de Transportes, Luis Rivera, sostuvo este jueves que el sector continúa el diálogo con el gremio de transportistas de carga pesada de diversas regiones que ataca un paro a nivel nacional desde el pasado 18 de julio.

Desde Arequipa, el funcionario explicó que para concretar las conversaciones con los representantes de los transportistas se han establecido la conformación de grupos de trabajo donde trabajarán en llegar a acuerdos en determinados plazos a fin de que las protestas y bloqueos en vías continúen.

“Seguimos con la mesa de diálogo. Hasta el día de ayer [20 de julio] se ha planteado todos los aspectos que el Gobierno ha venido trabajando desde hace muchos meses atrás y que permitieron justamente llegar a acuerdos con otros gremios nacionales en la ciudad de Lima. Ayer, ha sido un encuentro como era de esperarse, un poco cálido; sin embargo, lo importante es que ha sido respetuoso y concurrimos finalmente en un cuarto intermedio para iniciar nuevamente la mesa de diálogo el día de hoy a las nueve de la mañana [en el caso de Arequipa]”, indicó para TVPerú.

“Lo importante es que se les ha mencionado, entre otras cosas, a los transportistas es la conformación de grupos de trabajo con unos plazos determinados para trabajar en el dictamen de fiscalización de combustible con el extranjero. Dictamen que ya se había trabajado y se encuentra en el Congreso, pero qué sucede, es bueno justamente dialogar, y por eso estamos tratando de dialogar con ellos desde la semana pasada”, añadió el funcionario.

En esa línea, el representante del MTC sin precisar una nueva propuesta del gremio en protesta agregó: “Ellos nos han planteado un aspecto nuevo que podríamos incluirlo dentro del proyecto. Como que esto se está trabajando aún”.

Rivera Pérez señaló que hasta el momento se viene dialogando con transportistas de las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, Abancay y Ayacucho.

Al ser consultado de qué ocurrirá con transportistas de otras regiones del país que también acatan paro, el viceministro mencionó: “Tendremos que seguir reuniéndonos. Nosotros no vamos […] esfuerzos para atender a todos los hermanos transportistas. Hemos hecho lo mismo con los transportistas del servicio interprovincial y urbanos. Los transportistas de carga están con todo el profesionalmismo tomando alguna medida, algunos de ellos, sin bloquear las carreteras lo que es algo saludable”.

Abastecimiento de combustible

En otro momento, el viceministro de Transportes afirmó que el GLP se va a restablecer en los siguientes días. Además, recordó que ante versiones sobre desabastecimiento de combustible para la aviación debido al cierre de puertos causado por oleajes anómalos, la empresa estatal Petroperú compró el hidrocarburo a Repsol y Valero Perú para atender a empresas del sector.

“Es importante que el día de ayer, el Ministerio de Energía y Minas, además de Petroperú se han reunido con las compañías aéreas y ha asegurado que el combustible no va a afectar el servicio. Ya todo se está normalizando, la marea se está normalizando y está distribuyéndose. Las vías no están bloqueadas, las compañías aéreas contarán con el combustible. Hasta el momento no habido ninguna cancelación de vuelo, ni las habrá ”, sentenció.

