Muere bebé de 11 meses que cayó a balde con agua hirviendo en un descuido

No resistió. Un bebé de once meses que cayó a un balde de agua hirviendo por el descuido de su madre en Ucrania, murió al no resistir las quemaduras.

De acuerdo a The Sun, el bebé no pudo soportar las quemaduras en el 80% de su cuerpo y 11 días después, dejó de existir.

El accidente

Resulta que la madre llevó el balde con el agua hirviendo hasta el dormitorio donde prepararía el baño de su hijo. Cuando se disponía a traer el agua fría, un movimiento repentino del bebé hizo que este cayera sobre el recipiente.

Al ver lo que ocurría, la madre corrió desesperadamente, sacó al bebé y al ver su piel, notó que esta se encontraba pelando.

La criatura fue trasladado de inmediato al hospital donde estuvo luchando por su vida, pero no resistió.

