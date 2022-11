Alejandra Palacios, de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecida desde finales de setiembre. Según sus familiares, ella viajó desde su país natal al Perú junto a su hija y un amigo peruano; sin embargo, su hermana Fernanda Palacios denunció que se ha perdido contacto con ella y su sobrina.

De acuerdo con la hermana de Alejandra, ella le escribió el pasado 27 de setiembre donde le pedía alojamiento en Lima: “Hola Fernanda, cómo estás quería pedirte un favor. ¿Será que me puedes dejar quedar unos 15 días contigo?”. En respuesta, la familiar contó que le respondió que podía quedarse en su vivienda en la capital y que avisara cuándo vendría, pero eso no ocurrió.

“ Ella sí me escribió que vino, que llegó a mi casa, pero nunca llegó y supe ayer [miércoles 23 de noviembre] que me enteré por otra hermana que ella llegó con un peruano que conoció cuando estuvo aproximadamente un mes en Lima, en Cusco ”, contó Fernanda Palacios, hermana de la mujer desaparecida al noticiero América Noticias.

Desde ese momento no han vuelto a saber nada de Alejandra Palacios, ni de su menor hija de 4 años con quien habría viajado a Lima. La hermana de la desaparecida dijo que han intentado comunicarse con ella para realizar una videollamada y saber que ambas están bien, pero solo reciben cortos mensajes a través de Facebook en el que la mujer no da más detalles.

“No envía ningún audio, no contesta ninguna llamada. Solamente envía un solo mensaje [diciendo] ‘estoy bien, no se preocupan la niña está bien’. Las dos están desaparecidas, de la niña no sabemos tampoco nada, no envía ni videos, ni nada”, comentó.

La preocupación de la familia Palacios aumenta cuando la hermana de Alejandra recibió un mensaje a través de Facebook de un usuario llamado Miguel, quien sería el amigo peruano que llegó con la desaparecida a nuestro país.

Denuncian desaparición de mujer y su hija de 4 años

“ Nos dijo que no nos preocupáramos, que ella estaba bien y su hija estaba bien. Que él la iba a llevar al terminal en estos días. Le dije pásame un numero para yo comunicarme y verlas, pásame un video para yo asegurarme de que ellas están bien y no me quiere responder. No sé, solo sé que se llama Miguel, no lo conozco, no lo he visto ni por fotos. No lo conozco no sé nada de él. Lo único que sabemos es que estaba en Barranca y eso fue el 30 de octubre ”, contó la hermana preocupada.

A continuación, un fragmento del mensaje que recibió Fernanda por parte del hombre llamado Miguel:

Mensaje del hombre llamado Miguel, quien informó sobre la situación de Alejandra Palacios, la ciudadana colombiana reportada como desaparecida en Lima junto a su hija de cuatro años. (Captura: América Noticias)

Ella pide a las autoridades peruanas que realicen las investigaciones correspondientes pues teme por la seguridad de su hermana. “Estoy buscando por todos los medios comunicarme con ella, mi papá anda mal. Más que todo a mi sobrina es una bebé, no tiene la culpa”, indicó Fernanda Palacios.

La hermana de Alejandra Palacios se acercó a la DIRINCRI de la avenida España y contó que la policía está a la espera de toda la documentación necesaria para poder recibir su denuncia.

Si tiene alguna información de esta mujer y su menor hija puede comunicarse al 948 846 625.