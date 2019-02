Mujer que cortó miembro viril de su esposo rompe su silencio: "yo sí estaba enamorada de él" (VIDEO)

En una noche de 1993, John Wayne regresó a su casa de Virginia, EE.UU., borracho y abusó sexualmente de su esposa Lorena Bobbit. Harta de la violencia que recibía de su marido, sacó un cuchillo de la cocina y le cortó el órgano viril mientras este dormía.

Aunque había tirado el miembro a un descampado, la policía logró ubicarlo y con una operación que duró 9 horas, los médicos pudieron recolocarle el órgano a John Wayne.

La pareja se divorció luego de la castración y el esposo no fue condenado por violación, aunque sí fue denunciado por violencia doméstica por sus futuras parejas.

(FOTO) Lorena se cambió de apellido y ahora es Gallo

Luego de 25 años del incidente, Lorena Bobbit rompió silencio y concedió una entrevista a Telemundo.

Le preguntaron si es que volvería cortar el miembro masculino a su exesposo: "Yo no estaba en mi mente, estaba traumatizada, psicológicamente destrozada, no puedo pensar en esa reacción. No tuve control de esta acción. No estaba mentalmente en condición normal".

"El trauma no solo es emocional y mental, vives algo que no puedes describir", contó la mujer quien había recibido abusos por parte de su esposo.

"Nunca pensé que era un ser abusivo, yo sí estaba enamorada de mi esposo, me aprecia atractivo y honesto", reveló que había tenido un momento feliz.

"No sabía adónde ir, estaba aislada. Me sentía que estaba encarcelada en mi propio hogar. Estaba en un ciclo vicioso de violencia doméstica", comentó y señaló que los tiempos habían cambiado y que hubiera querido escapar de su hogar.

Además, Lorena Gallo reveló que le contó a su hija lo sucedido con bastante cautela. Explicó que tenía una misión que cumplir y que es "ayudar a las mujeres víctimas de violencia machista".

