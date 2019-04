Mujer cuenta la historia de cómo decidió formar una familia con un hombre con cáncer

Mercedes Mastandrea había salido de una relación tóxica y cuando Pedro Colombo la invitó a salir, le respondió de forma negativa, pero una amiga no solo la convencería sino que le cambiaría la vida.

"No tienes nada que perder", fueron las palabras que la llevaron a alistarse a la cita grupal. No creía en el amor a primera vista, pero salió del restaurante "casi enamorada".

Infobae comparte la historia de Mercedes Mastandrea quien no la detuvo a formar una relación y posteriormente una familia con Pedro Colombo quien tenía cáncer al riñón.

El segundo encuentro también fue grupal, pero lo conocía más, era divorciado igual que ella y padre de tres hijos.

"Fue como un flash, quedé fascinada. Le dije a mis amigas: 'No me pregunten qué tiene este señor pero me encanta. Me gusta su forma de ser, su sonrisa, todo", contó la mujer a sus amigas.

Aunque el cáncer de Pedro avanzaba pudieron tener una relación de 5 años superando muchas expectativas de vida que le dieron algunos doctores.

Finalmente, Mercedes Mastandrea decidió escribir un libro sobre su relación llamado "Pedro, pedazo de cielo".

