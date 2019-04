Mujer da a luz 45 minutos después de enterarse que estaba embarazada

Una mujer llamada Emmalouise Leggate de 19 años fue a un hospital de la ciudad de Glasgow, Escocia con el vientre plano, pero su sorpresa fue cuando le dijeron que estaba embarazada y 45 minutos después dio a luz.

El caso ocurrió en julio del año pasado, pero recientemente salió a la luz luego que lo difundiera Mirror.

La abuela fue quien la llevó al hospital ya que empezó tener contracciones en su casa y la joven dio a luz en el estacionamiento del hospital.

El bebé nació sano, pero nunca imaginó estar embarazada por segunda vez aunque no tenía menstruaciones ya que tomaba píldoras anticonceptivas luego del nacimiento de su primera hija.

"Los médicos no pudieron explicar por qué no tuvo hinchazón de la barriga. Simplemente me dijeron que [el feto] pudo haber estado sentado en la parte baja de la espalda, y que eso es bastante común", relató Emmalouise Leggate.

