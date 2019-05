Mujer embarazada cae en coma y su bebé tuvo que nacer por cesárea a las 27 semanas

Antes que nazca, Valentina ha tenido que luchar para vivir. Su madre se encontraba en coma por un tumor en la cabeza semanas antes que ella nazca en enero del 2019.

Todo inició cuando Julissa Isabel fue al médico ya que sufría intensos dolores de cabeza durante el embarazo, luego de pruebas le diagnosticaron un tumor cerebral y fue intervenida en el Hospital General Regional en Yucatán, México.

Sin embargo, la mujer sufrió un infarto cerebral y los médicos decidieron mantenerla con vida para que los pulmones del bebé maduren y tenga el peso necesario para sacarla del vientre de su madre.

Pese a los medicamentos a la madre, la bebé seguía con vida. Y a las 27 semanas de gestación decidieron practicarle una cesárea de emergencia.

No solo acabó ahí, luego de un mes de nacida, Valentina fue operada del corazón para que este reciba el oxígeno necesario para vivir. Por suerte, todo fue mejorando en la menor y poco a poco la menor ya está fuera de peligro, lista para vivir fuera del hospital.

"Me voy contento a pesar de que no tuve la dicha de compartirlo con mi esposa, porque desgraciadamente ella no logró salvarse. Me quitaron a una persona, pero me llevo a otra", dijo el padre de la menor a Televisa.